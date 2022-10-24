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"Мой район. Обратная связь": специалисты очистили Большой дворцовый пруд в "Кускове"

"Мой район. Обратная связь": специалисты очистили Большой дворцовый пруд в "Кускове"

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В Восточном административном округе столицы, в лесопарке "Кусково", завершилась очистка Большого дворцового пруда. Со дна убрали водоросли, ил и мелкий бытовой мусор.

Вдоль берега со стороны улицы Юности и около острова высадили растения, которые являются природными очистителями, – камыш и рогоз. Водоем украсили белыми, красными и розовыми кувшинками.

Была благоустроена и близлежащая территория. Вдоль береговой линии установили новые скамейки, шезлонги и фонари. Архитекторы создали их в едином стиле с дворцовым парковым ансамблем.

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Сюжет: "Мой район"
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