"Мой район. Обратная связь": специалисты очистили Большой дворцовый пруд в "Кускове"

В Восточном административном округе столицы, в лесопарке "Кусково", завершилась очистка Большого дворцового пруда. Со дна убрали водоросли, ил и мелкий бытовой мусор.

Вдоль берега со стороны улицы Юности и около острова высадили растения, которые являются природными очистителями, – камыш и рогоз. Водоем украсили белыми, красными и розовыми кувшинками.

Была благоустроена и близлежащая территория. Вдоль береговой линии установили новые скамейки, шезлонги и фонари. Архитекторы создали их в едином стиле с дворцовым парковым ансамблем.