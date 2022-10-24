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"Мой район. Обратная связь": места для прогулок появились у Щербинской городской больницы

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В столичном районе Измайлово завершилось благоустройство территории Щербинской городской больницы. Она находится на Первомайской улице. Этим маршрутом пользуются пациенты больницы и жители района по пути к автобусным остановкам и магазинам.

Возле больницы обустроили места для отдыха и прогулок, пешеходные дорожки. Там появилась площадка для стритбола и тренажеры. На территории больницы создали пространство для участников программы "Московское долголетие".

Также построены детская площадка с цветным резиновым покрытием, сцена для проведения мероприятий, установлены скамейки с навесами от дождя и светильники. Уложено 18 тысяч квадратных метров газона и посажены две тысячи деревьев и кустарников.

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Сюжет: "Мой район"
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