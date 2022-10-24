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"Мой район. Обратная связь": благоустройство Большой Филевской улицы

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Большой Филевской улицы

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В ЗАО Москвы, в районе Фили-Давыдково, завершилось благоустройство дворовой территории на Большой Филевской улице. Все работы проводили в рамках программы "Мой район". Проект заранее согласовали с местными жителями.

Во дворе дома № 55 специалисты заменили скамейки и отремонтировали покрытие на детской площадке, а также установили игровые комплексы. Акцент сделали на экологии: все материалы безопасные, они не вредят окружающей среде.

Аналогичные работы по благоустройству проходят на Кастанаевской улице. Также в рамках программы "Мой район" там появятся новые детские площадки с современными игровыми комплексами.

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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