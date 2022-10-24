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"Мой район. Обратная связь": создание арт-объекта перед входом в спорткомплекс "Авангард"

"Мой район. Обратная связь": создание арт-объекта перед входом в спорткомплекс "Авангард"

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В столичном районе Перово завершилась установка уникального арт-объекта перед историческим входом в спорткомплекс "Авангард". На территории стадиона 1954 года в данный момент идут работы по благоустройству. Уже обновили вход с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов.

Арт-объект подчеркивает основную стилистику всего спорткомплекса. Она состоит из четырех красных и белых металлических элементов высотой от пяти до 13 метров. Чтобы установить стелу на площади, потребовался подъемный кран мощностью 50 тонн.

Также колоннаду на входе украшают два мозаичных панно – юноши и девушки. Их восстановили по цветным фотографиям. Работы выполнили в мастерской, а затем панно привезли разместили на архитектурном ансамбле.

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Сюжет: "Мой район"
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