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"Мой район. Обратная связь": благоустройство в столичном районе Преображенское

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в столичном районе Преображенское

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В столичном районе Преображенское завершили благоустройство. На одноименной площади закончилась реконструкция сквера около культурного центра "Моссовет". Ежедневно сотни горожан проходят через него к остановкам автобусов и к станции метро.

Пешеходную зону сделали более удобной, там положили плитку. На месте старых скамеек установили тумбы с теплым деревянным покрытием и несколько качелей. Кроме того, на площади создали рокарии с каменной композицией, имитирующей горный ландшафт. По периметру высажены цветы, трава и небольшие горные сосны.

Реставрация проходит и в самом центре "Моссовет". Там уже отремонтировали фасад и кровлю, обновили вентиляцию, установили кондиционеры и новые окна. Также в порядок привели зрительный зал и сцену.

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Сюжет: "Мой район"
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