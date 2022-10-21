"Мой район. Обратная связь": консервация фонтана "Золотой колос" в Москве

В Останкинском районе подготовили к зиме фонтан "Золотой колос" на ВДНХ. Сезон закончился 1 октября. Специалисты городского хозяйства завершили работы по консервации.

Сначала с помощью аппарата высокого давления промыли нижнюю часть конструкции, декоративные элементы и гранитный постамент, затем протерли мозаики из смальты. Промышленные альпинисты очистили верхушку колоса, а светильники вокруг фонтана укрыли на зиму деревянными коробами.

Фонтан "Золотой колос" отреставрировали в 2018 году. В теплое время года из него бьют 66 струй воды на максимальную высоту – 25 метров. Всего в столице насчитывается около 600 фонтанов.