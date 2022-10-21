Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:50

Город

"Мой район. Обратная связь": магазины появятся на эскалаторной галерее на Воробьевых горах

"Мой район. Обратная связь": магазины появятся на эскалаторной галерее на Воробьевых горах

"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Байконур" открылся после реконструкции

Почти 130 старых домов расселили по программе реновации в Москве в 2022 году

В технопарке "Слава" созданы десятки инновационных производств

Москвичам рассказали, выгодно ли сейчас покупать апартаменты в столице

Три станции северо-восточного участка БКЛ станут пересадочными – Бочкарев

"Утро": плотный поток сформировался на юго-востоке МКАД

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Две детские поликлиники появились в Кунцеве и Савеловском районе

"Утро": общая длина заторов в столице составила 81 километр

В районе Раменки идет реконструкция эскалаторной галереи на улице Косыгина. Здание не использовалось почти 40 лет.

Специалисты на первом этапе демонтировали ветхие элементы постройки. Затем забили около 700 свай, чтобы укрепить склон Воробьевых гор, поставили новые эскалаторы, привели в порядок нижний и верхний вестибюли, остеклили галерею.

На крыше будет смотровая площадка, а также магазины и кафе. После открытия в 2023 году у жителей появится удобный и короткий маршрут от станции метро "Воробьевы горы" до улицы Косыгина.

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика