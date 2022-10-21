"Мой район. Обратная связь": магазины появятся на эскалаторной галерее на Воробьевых горах

В районе Раменки идет реконструкция эскалаторной галереи на улице Косыгина. Здание не использовалось почти 40 лет.

Специалисты на первом этапе демонтировали ветхие элементы постройки. Затем забили около 700 свай, чтобы укрепить склон Воробьевых гор, поставили новые эскалаторы, привели в порядок нижний и верхний вестибюли, остеклили галерею.

На крыше будет смотровая площадка, а также магазины и кафе. После открытия в 2023 году у жителей появится удобный и короткий маршрут от станции метро "Воробьевы горы" до улицы Косыгина.