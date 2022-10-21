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"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Байконур" открылся после реконструкции

"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Байконур" открылся после реконструкции

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В столичном районе Отрадное после масштабной реконструкции на улице Декабристов открылся центр под названием "Место встречи Байконур". Он был создан на базе одноименного кинотеатра.

В обновленном здании оборудовали четыре кинозала, торговые галереи, зоны отдыха и кафе. Внутреннее пространство организовали по принципу безбарьерной среды.

В вечернее время "Байконур" подсвечивается. Дизайн вывески с историческим названием кинотеатра восстановили с помощью технологии 3D-сканирования. На крыше оборудовали открытую террасу. Для местных жителей там будут проводиться развлекательные мероприятия.

Общая площадь нового центра составила почти 14 тысяч квадратных метров. Он находится в шаговой доступности от станции метро "Отрадное". В рамках проекта "Мой район" была также благоустроена прилегающая территория и создан паркинг.

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Сюжет: "Мой район"
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