"Мой район. Обратная связь": благоустройство дворовой территории в районе Крылатское

В Западном административном округе Москвы завершилось благоустройство дворовой территории в Крылатском. Все работы прошли по программе "Мой район". Дворовая территория находится у Рублевского шоссе, дома 52. Там появилась современная зона для прогулок, а также обустроена спортивная площадка.

Кроме того, привели в порядок площадку для детей от шести до 12 лет, ее оснастили игровым оборудованием. Еще в Крылатском реконструировали Рублевское шоссе и запустили новую эстакаду. Теперь водителям стало удобнее выезжать из района.