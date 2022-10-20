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"Мой район. Обратная связь": благоустройство дворовой территории в районе Крылатское

"Мой район. Обратная связь": благоустройство дворовой территории в районе Крылатское

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В Западном административном округе Москвы завершилось благоустройство дворовой территории в Крылатском. Все работы прошли по программе "Мой район". Дворовая территория находится у Рублевского шоссе, дома 52. Там появилась современная зона для прогулок, а также обустроена спортивная площадка.

Кроме того, привели в порядок площадку для детей от шести до 12 лет, ее оснастили игровым оборудованием. Еще в Крылатском реконструировали Рублевское шоссе и запустили новую эстакаду. Теперь водителям стало удобнее выезжать из района.

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Сюжет: "Мой район"
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