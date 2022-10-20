"Мой район. Обратная связь": зоны тихого отдыха обустроили в Аллее вязов в Зеленограде

В Зеленоградском административном округе завершилось благоустройство Аллеи вязов. Она находится в 9-м микрорайоне в Старом Крюкове. Это пешеходная зона с двумя прогулочными дорожками, разделенными газоном.

Специалисты сделали удобные лестничные спуски и пандусы, обустроили зоны тихого отдыха, поставили десятки новых скамеек. Построена детская площадка с современным оборудованием и безопасным покрытием. Планируют обновить освещение.