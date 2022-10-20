"Мой район. Обратная связь": метеостанция появилась на территории школы в Таганском районе

В Таганском районе благоустроили территорию школы № 1468. Там создали несколько необычных площадок. Первая – это метеостанция. С ее помощью школьники смогут измерять силу ветра, следить за изменениями атмосферного давления и определять время по солнечным часам.

Вторая площадка – это опытный огород, на котором будут выращивать различные культуры.

Третья зона создана для спортсменов. Это поле для игры в сквош.

Общая площадь благоустройства составила около одного гектара. Территорию школы оснастили дополнительным освещением и озеленили. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.