10:30Город
"Мой район. Обратная связь": метеостанция появилась на территории школы в Таганском районе
В Таганском районе благоустроили территорию школы № 1468. Там создали несколько необычных площадок. Первая – это метеостанция. С ее помощью школьники смогут измерять силу ветра, следить за изменениями атмосферного давления и определять время по солнечным часам.
Вторая площадка – это опытный огород, на котором будут выращивать различные культуры.
Третья зона создана для спортсменов. Это поле для игры в сквош.
Общая площадь благоустройства составила около одного гектара. Территорию школы оснастили дополнительным освещением и озеленили. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.