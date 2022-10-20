Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:30

Город

"Мой район. Обратная связь": метеостанция появилась на территории школы в Таганском районе

"Мой район. Обратная связь": метеостанция появилась на территории школы в Таганском районе

"Мой район. Обратная связь": высадка цветов в Тверском районе

Собянин: Москва входит в топ-5 крупнейших мегаполисов мира по объему экспорта

Новости часа: торговля России со странами Запада сократилась – Мишустин

В ТиНАО за десять лет возвели 70 детских садов и 31 школу

Офис "Мои Документы" Мещанского района открылся после капремонта

Новости часа: три человека остаются в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске – власти

Москва вошла в перечень регионов с повышенным уровнем готовности

"Утро": плотный поток сформировался на Ленинском проспекте

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

В Таганском районе благоустроили территорию школы № 1468. Там создали несколько необычных площадок. Первая – это метеостанция. С ее помощью школьники смогут измерять силу ветра, следить за изменениями атмосферного давления и определять время по солнечным часам.

Вторая площадка – это опытный огород, на котором будут выращивать различные культуры.

Третья зона создана для спортсменов. Это поле для игры в сквош.

Общая площадь благоустройства составила около одного гектара. Территорию школы оснастили дополнительным освещением и озеленили. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика