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"Мой район. Обратная связь": создание спорткластера в Северном Бутове

"Мой район. Обратная связь": создание спорткластера в Северном Бутове

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В районе Северное Бутово создали многофункциональный спортивный кластер в границах улиц Куликовская и Ратная. Работы прошли по программе "Мой район".

Специалисты реконструировали футбольное поле, привели в порядок покрытие, уложили более двух тысяч квадратных метров искусственного газона. Устаревшие трибуны заменили на разноуровневые эконастилы из дерева, обустроили раздевалки.

По периметру поля проложили дорожки для бега, сделали памп-трек и построили спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя" для развития координации и отработки скалолазных техник. Там поставили тренажеры и столы для пинг-понга. На территории спорткластера установили новые фонари и высадили кустарники.

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Сюжет: "Мой район"
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