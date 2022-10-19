"Мой район. Обратная связь": создание спорткластера в Северном Бутове

В районе Северное Бутово создали многофункциональный спортивный кластер в границах улиц Куликовская и Ратная. Работы прошли по программе "Мой район".

Специалисты реконструировали футбольное поле, привели в порядок покрытие, уложили более двух тысяч квадратных метров искусственного газона. Устаревшие трибуны заменили на разноуровневые эконастилы из дерева, обустроили раздевалки.

По периметру поля проложили дорожки для бега, сделали памп-трек и построили спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя" для развития координации и отработки скалолазных техник. Там поставили тренажеры и столы для пинг-понга. На территории спорткластера установили новые фонари и высадили кустарники.