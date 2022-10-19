"Мой район. Обратная связь": реконструкция Южного речного вокзала

Продолжается реконструкция Южного речного вокзала. Работы уже выполнены на 70%.

Здание полностью обновят. Ему вернут исторический облик. Строители уже завершают отделку фасадов и кровли. В здании устанавливают вентиляцию и проводят электричество.

До конца года на территории вокзала появятся магазины, кафе, зоны отдыха на крыше, смотровая площадка, залы ожидания и отдыха, а также музей транспорта.

На последнем этапе реконструкции речного вокзала будет благоустроена прилегающая территория. Все работы завершат к следующему лету.