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"Мой район. Обратная связь": реконструкция Южного речного вокзала

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Южного речного вокзала

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Продолжается реконструкция Южного речного вокзала. Работы уже выполнены на 70%.

Здание полностью обновят. Ему вернут исторический облик. Строители уже завершают отделку фасадов и кровли. В здании устанавливают вентиляцию и проводят электричество.

До конца года на территории вокзала появятся магазины, кафе, зоны отдыха на крыше, смотровая площадка, залы ожидания и отдыха, а также музей транспорта.

На последнем этапе реконструкции речного вокзала будет благоустроена прилегающая территория. Все работы завершат к следующему лету.

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Сюжет: "Мой район"
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