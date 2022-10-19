Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Город

"Мой район. Обратная связь": монтаж ландшафтного аттракциона "Лента Мебиуса"

"Мой район. Обратная связь": монтаж ландшафтного аттракциона "Лента Мебиуса"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории школы № 2087 "Открытие"

"Мой район. Обратная связь": функциональные зоны отдыха создали вдоль улицы Мелиховской

"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 2 балла

"Мой район. Навигатор": на ВДНХ появится необычная прогулочная зона

"Мой район. Навигатор": на ВДНХ завершился монтаж Ленты Мебиуса

"Мой район. Навигатор": освещение в столице перешло на зимний режим работы

"Мой район. Навигатор": в Останкинском районе появится бесконечный маршрут

"Жизнь в большом городе": бакалея

На территории ВДНХ завершился монтаж ландшафтного аттракциона "Лента Мебиуса". Конструкция, напоминающая знак бесконечности, является непрерывным пешеходным маршрутом.

Фасады выполнены из металлических панелей. Их украсят архитектурно-художественной подсветкой. Длина полотна составила более 300 метров, а площадь остекления – почти 800 квадратных метров.

Окружать "Ленту Мебиуса" будет сад пяти чувств. Арт-объект откроется в мае 2023 года. На последнем этапе будут проведены работы по благоустройству прилегающих территорий. Аттракцион будет работать круглый год. Вход бесплатный. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика