"Мой район. Обратная связь": монтаж ландшафтного аттракциона "Лента Мебиуса"

На территории ВДНХ завершился монтаж ландшафтного аттракциона "Лента Мебиуса". Конструкция, напоминающая знак бесконечности, является непрерывным пешеходным маршрутом.

Фасады выполнены из металлических панелей. Их украсят архитектурно-художественной подсветкой. Длина полотна составила более 300 метров, а площадь остекления – почти 800 квадратных метров.

Окружать "Ленту Мебиуса" будет сад пяти чувств. Арт-объект откроется в мае 2023 года. На последнем этапе будут проведены работы по благоустройству прилегающих территорий. Аттракцион будет работать круглый год. Вход бесплатный. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.