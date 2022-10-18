"Мой район. Обратная связь": зона отдыха на окраине Битцевского леса в Москве

В Юго-Западном административный округе Москвы проводят благоустройство в районе Коньково. На окраине Битцевского леса возводят локальную зону отдыха "Спортивные активности". Ранее там были ветхие лавочки и тренажеры. К ним вели протоптанные местными жителями дорожки. В непогоду они становились непроходимыми.

Первым делом, было решено уложить дорожное покрытие для прогулок, бега и поездок на велосипеде, а по периметру установить фонари. На спортивной площадке появились новые тренажеры, поблизости оборудуют зоны для игры в настольные шахматы и пинг-понг. Еще идет монтаж игровых комплексов на новой детской площадке. Кроме того, в зоне отдыха в ближайшем будущем поставят шезлонги, перголы и навесы с лавочкам.