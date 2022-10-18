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"Мой район. Обратная связь": второй этап благоустройства возле станции "Новаторская" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": второй этап благоустройства возле станции "Новаторская" БКЛ

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В Обручевском районе Москвы стартовал второй этап благоустройства возле станции "Новаторская" БКЛ. В рамках проекта под землю уберут воздушные кабельные линии, модернизируют водосточную сеть и приведут в порядок тротуары.

В ходе работ также заменят асфальтовое покрытие на проезжей части и организуют удобные парковочные карманы. На остановках общественного транспорта появятся современные павильоны, а вдоль дороги к метро поставят лавочки. На территории, прилегающей к станции, установят 200 фонарей и 150 уличных торшеров.

Общая площадь пешеходной зоны составит почти 55 тысяч квадратных метров. Все работы завершаться в 2023 году.

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Сюжет: "Мой район"
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