"Мой район. Обратная связь": реконструкцию Алтуфьевского пруда завершат в 2023 году

В Москве проводят реконструкцию Алтуфьевского пруда. Он находится в парке возле усадьбы "Алтуфьево". Главная задача – очистить пруд от донных отложений и сохранить экосистему. Всего нужно привести в порядок около 30 тысяч кубометров.

На данный момент пласт илового осадка занимает более трети объема пруда, поэтому в летнее время активно цветут водоросли. От цветения будут защищать зоны биоплато с растительностью. В этих зонах смогут укрываться рыбы и водоплавающие птицы.

Работы выполнят с помощью специального судна, а спускать воду не потребуется. Также благоустроят берега пруда – бетонные плиты облицуют галькой. Реконструкцию водного объекта завершат в 2023 году.