"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство бульварной зоны в Митине

Завершилось благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митине, который расположен в границах Пятницкого шоссе, Новотушинского проезда и Царикова переулка.

В бульварной зоне расширили дорожно-тропиночную сеть, обновили покрытие тротуаров, велодорожки, обустроили уютные зоны отдыха с качелями, привели в порядок место для выгула собак. Также появились новые тренажеры в зоне воркаута, модернизировали пять детских площадок. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.