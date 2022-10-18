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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство бульварной зоны в Митине

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство бульварной зоны в Митине

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Завершилось благоустройство бульварной зоны микрорайона 1А в Митине, который расположен в границах Пятницкого шоссе, Новотушинского проезда и Царикова переулка.

В бульварной зоне расширили дорожно-тропиночную сеть, обновили покрытие тротуаров, велодорожки, обустроили уютные зоны отдыха с качелями, привели в порядок место для выгула собак. Также появились новые тренажеры в зоне воркаута, модернизировали пять детских площадок. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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