"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Байконур" открылся после реконструкции

После масштабной реконструкции в Северо-Восточном административном округе на улице Декабристов открылся центр "Место встречи Байконур". Он был создан на базе одноименного кинотеатра.

Внутреннее пространство организовали по принципу безбарьерной среды. Там много света, поскольку центральный фасад сделали стеклянным. Дизайн вывески с историческим названием кинотеатра восстановили с помощью технологии 3D-сканирования. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.