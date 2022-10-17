"Мой район. Обратная связь": в Тимирязевском районе благоустроили сквер

В Тимирязевском районе благоустроили сквер вдоль улицы Академика Лисицына. Через него пролегает один из основных пешеходных маршрутов от станции метро к жилым кварталам. Общая площадь работ составила почти 12 гектаров.

Теперь там есть современные уличные фонари и оригинальные клумбы. Были высажены 30 новых деревьев и 700 кустарников, огорожены и засеяны газоны. Появились в сквере и две спортивные площадки. На них установили столы для пинг-понга и уличные тренажеры. Для детей организовали качели и игровые комплексы. Кроме того, в сквере возвели площадку для выгула собак. Зимой в рамках проекта будет благоустроен каток. Рядом обустроят павильон проката с раздевалками и медпунктом.