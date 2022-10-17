"Мой район. Обратная связь": детские площадки установили в сквере "Знаки зодиака" в Москве

В обновленном сквере "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе Москвы построили детские площадки. Для детей обустроили песочную фабрику, конструкции для скалолазания и мини-тоннели. Там сделали игровой городок из башен с горками высотой 10 и 8 метров, которые соединяет переход из сетки. В парке установили качели и батуты.

В сквере также отреставрировали главную достопримечательность – металлические фигуры знаков зодиака. Их расставили вдоль спиральной дорожки, которая символизирует млечный путь. Специалисты восстановили газоны, высадили цветы. Позднее в сквере появятся декоративные яблони и груши.

