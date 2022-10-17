Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

17:10

Город

"Мой район. Обратная связь": детские площадки установили в сквере "Знаки зодиака" в Москве

"Мой район. Обратная связь": детские площадки установили в сквере "Знаки зодиака" в Москве

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории школы № 69 завершили в Строгине

"Мой район. Обратная связь": в лесопарке "Кусково" обновили тропинки и установили фонари

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории в Строгино

"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

"Утро": трафик на столичных дорогах составляет 4 балла

Яркий рассвет заметили жители столицы

"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

В обновленном сквере "Знаки зодиака" в Бабушкинском районе Москвы построили детские площадки. Для детей обустроили песочную фабрику, конструкции для скалолазания и мини-тоннели. Там сделали игровой городок из башен с горками высотой 10 и 8 метров, которые соединяет переход из сетки. В парке установили качели и батуты.

В сквере также отреставрировали главную достопримечательность – металлические фигуры знаков зодиака. Их расставили вдоль спиральной дорожки, которая символизирует млечный путь. Специалисты восстановили газоны, высадили цветы. Позднее в сквере появятся декоративные яблони и груши.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика