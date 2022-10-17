"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории школы № 69 завершили в Строгине

Завершилось благоустройство территории школы № 69 в столичном районе Строгино. Двор там поделили на функциональные зоны для спорта, учебы и досуга школьников.

Первый замглавы управы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства Эдуард Фокин рассказал, что на территории школы обустроили площадки для занятий хоккеем, футболом, волейболом, баскетболом, стритболом, йогой и танцами. Объекты тихого отдыха, по его словам, включают в себя фотозону, амфитеатр, шахматный клуб, а также образовательный павильон "Зеленый класс", в котором проводятся занятия по гуманитарным предметам.

Кроме того, на территории школы обустроили современные трибуны и установили тренажеры. Всего с 2010 года в Строгине привели в порядок 123 двора.