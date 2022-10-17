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"Мой район. Обратная связь": в лесопарке "Кусково" обновили тропинки и установили фонари

"Мой район. Обратная связь": в лесопарке "Кусково" обновили тропинки и установили фонари

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Завершается благоустройство лесопарка "Кусково". В порядок приводят 287 гектаров. Там обновили тропинки, установили дополнительные фонари, прогулочные дорожки покрыли природным материалом, который пропускает через себя воду и не позволяет ей скапливаться на поверхности.

Особое внимание уделили очистке прудов от ила и мусора. Для детей разного возраста построили девять площадок с уникальным оформлением. Каждая из них посвящена какому-то персонажу из русских сказок. Там есть игровые комплексы с башнями, горки, батуты и качели.

Благоустройство лесопарка завершат до конца года. Позднее закончат реконструкцию стадиона "Фрезер", который находится на территории "Кусково".

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