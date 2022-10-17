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"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории в Строгино

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории в Строгино

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Завершилось благоустройство территории рядом с домом 31 по улице Твардовского в столичном районе Строгино. Работы провели по программе "Мой район".

Начальник Мастерской проектирования комплексного благоустройства ГБУ "ГлаваАПУ" Дмитрий Садков рассказал, что в этом проекте специалисты интегрировали в естественный природный ландшафт террасы, на которых разместили спортивные, детские и иные площадки. Все это связали дорожками и лестницами для удобного перемещения.

Футбольный стадион, который организовали во дворе, зимой будут переделывать в хоккейное поле. На спортивной площадке установили уличные тренажеры, боксерскую грушу, баскетбольные стойки и столы для игры в пинг-понг. Всего было благоустроено более двух гектаров территории.

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Сюжет: "Мой район"
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