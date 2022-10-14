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"Мой район. Обратная связь": реконструкция стадиона "Москвич" завершилась

"Мой район. Обратная связь": реконструкция стадиона "Москвич" завершилась

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Завершилась масштабная реконструкция стадиона "Москвич", расположенного на Волгоградском проспекте в ЮВАО столицы. На данный момент идут последние приготовления к его открытию.

Площадь обновленного комплекса увеличилась в пять раз. Здесь полностью заменили футбольное поле. Натуральный газон оборудован системами подогрева и полива. На объекте установили новую систему освещения и электронное табло. Наблюдать за матчами смогут более четырех тысяч болельщиков. Предусмотрены места для маломобильных граждан.

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Сюжет: "Мой район"
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