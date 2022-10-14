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"Мой район. Обратная связь": двухуровневая набережная с амфитеатрами в Даниловском районе

"Мой район. Обратная связь": двухуровневая набережная с амфитеатрами в Даниловском районе

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В Даниловском районе столицы завершились работы по благоустройству берегового склона на территории жилого квартала. Открылась двухуровневая набережная с амфитеатрами и шезлонгами для отдыха. Раньше на этом месте находились промышленные объекты.

Специалисты воссоздали природный склон с дождевым садом, высадили деревья – сосны, ивы, черемуху. Для детей установили песочницы, качели, горки, сделали лесную тропу и скейт-площадку. На верхнем уровне набережной откроются магазины и кафе с верандами.

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