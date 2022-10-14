"Мой район. Обратная связь": реконструкция Гончаровского пруда в Москве

В Бутырском районе Москвы началась реконструкция Гончаровского пруда. Непроточный водоем накопил большое количество ила – свыше 800 кубометров. Береговая полоса локально разрушена, есть проблемы и с работой водосбросной камеры.

На первом этапе благоустройства будут отремонтированы инженерные системы и приведены в порядок крепления береговой полосы. Для этого водоем осушат и очистят. При этом его средняя глубина будет увеличена до трех метров. Во время второго этапа работа планируется отремонтировать прибрежную железобетонную стенку и бетонное покрытие чаши водоема.

В финальной части реконструкции специалистам предстоит обновить систему, которая обеспечивает уровень воды на строго определенных отметках. Реконструкция Гончаровского пруда займет около года.