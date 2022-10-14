"Мой район. Обратная связь": в столичном районе Коньково благоустроили 24 двора

В столичном районе Коньково благоустроена территория площадью почти 25 гектаров. Речь идет об участке между станциями метро "Коньково" и "Беляево".

Специалисты привели в порядок 24 двора. На 11 детских площадках установили качели и игровые комплексы. Были сделаны новые пешеходные дорожки между жилыми кварталами, а также обновлено покрытие тротуаров.

Кроме того, в рамках программы "Мой район" у Большого и Малого Коньковских прудов появилось место для отдыха. На набережной поставили шезлонги и парковые качели. Для любителей активного образа обустроили большую спортивную зону. Теперь там есть столы для пинг-понга, тренажеры для силовых и кардиотренировок. Все они находятся под навесами, так что занятия будут комфортны в любую погоду.