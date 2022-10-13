"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле Салтыковского лесопарка

Завершилось благоустройство территории возле Салтыковского лесопарка. Все работы прошли по программе "Мой район". Там сделали удобные пешеходные и велосипедные маршруты, обустроили детские и спортивные площадки.

На территории почистили пруд, создали вокруг него пространство для отдыха и прогулок. Организовали место для выгула и дрессировки собак. Также привели в порядок территорию возле МФЦ, отделения Пенсионного фонда и двор школы № 2127 на Салтыковской улице.



