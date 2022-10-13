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13 октября, 18:20

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле Салтыковского лесопарка

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле Салтыковского лесопарка

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Завершилось благоустройство территории возле Салтыковского лесопарка. Все работы прошли по программе "Мой район". Там сделали удобные пешеходные и велосипедные маршруты, обустроили детские и спортивные площадки.

На территории почистили пруд, создали вокруг него пространство для отдыха и прогулок. Организовали место для выгула и дрессировки собак. Также привели в порядок территорию возле МФЦ, отделения Пенсионного фонда и двор школы № 2127 на Салтыковской улице.

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Сюжет: "Мой район"
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