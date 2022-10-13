"Мой район. Обратная связь": теннисный корт в Таганском районе Москвы

В Таганском районе Москвы появился профессиональный теннисный корт. По просьбе местных жителей, его оборудовали на Нижегородской улице, во дворе жилого дома № 13А.

Площадка имеет специальное семислойное покрытие "хард". Оно уменьшает нагрузку на суставы спортсменов во время игры. Рядом поставили судейскую вышку и скамейки под навесом. Кроме того, корт оборудован ветрозащитными щитами по периметру и специальным освещением. Его включают в вечерние часы.

Сыграть партию на новом корте может любой желающий, причем совершенно бесплатно. Для этого необходимо связаться с дежурным куратором и занять свободный временной слот в расписании. Вся необходимая информация размещена на стенде у входа на площадку.