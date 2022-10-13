13 октября, 15:00Спорт
"Мой район. Обратная связь": теннисный корт в Таганском районе Москвы
В Таганском районе Москвы появился профессиональный теннисный корт. По просьбе местных жителей, его оборудовали на Нижегородской улице, во дворе жилого дома № 13А.
Площадка имеет специальное семислойное покрытие "хард". Оно уменьшает нагрузку на суставы спортсменов во время игры. Рядом поставили судейскую вышку и скамейки под навесом. Кроме того, корт оборудован ветрозащитными щитами по периметру и специальным освещением. Его включают в вечерние часы.
Сыграть партию на новом корте может любой желающий, причем совершенно бесплатно. Для этого необходимо связаться с дежурным куратором и занять свободный временной слот в расписании. Вся необходимая информация размещена на стенде у входа на площадку.