"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле жд станции "Новоподрезково"

Специалисты завершили благоустройство территории возле железнодорожной станции "Новоподрезково". Они привели в порядок пространство площадью четыре гектара между Синявской улицей, Ленинградским шоссе и школой "Перспектива". Все работы прошли по программе "Мой район".

На месте пустыря появились экотропы и площадки для тихого отдыха. Также сделали детскую площадку с качелями, беседкой и игровым комплексом, песочную ферму и спортивную зону с уличными тренажерами.