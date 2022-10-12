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"Мой район. Обратная связь": благоустройство в столичном районе Дорогомилово

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В столичном районе Дорогомилово провели благоустройство двора. Приведена в порядок территория по адресу Студенческая улица, дом 38. Теперь там детские и спортивные площадки стали безопаснее, а зеленые зоны выделили красными столбиками.

Также во дворе смонтировали вазоны и цветочницы, установили зеленые инсталляции. Все работы проводились по разработанному проекту, который был согласован с жителями и муниципальными депутатами района.

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