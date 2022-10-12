"Мой район. Обратная связь": благоустройство в столичном районе Дорогомилово

В столичном районе Дорогомилово провели благоустройство двора. Приведена в порядок территория по адресу Студенческая улица, дом 38. Теперь там детские и спортивные площадки стали безопаснее, а зеленые зоны выделили красными столбиками.

Также во дворе смонтировали вазоны и цветочницы, установили зеленые инсталляции. Все работы проводились по разработанному проекту, который был согласован с жителями и муниципальными депутатами района.