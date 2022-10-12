"Мой район. Обратная связь": благоустройство сквера на улице Юности

В районе Вешняки на улице Юности благоустроили сквер. Все работы прошли по программе "Мой район". В сквере появились места для отдыха и занятий спортом. Сделана большая детская площадка, волейбольное поле, зоны с настольными играми, столы для игры в шахматы.

Также приведены в порядок пешеходные дорожки, обустроены системы освещения и видеонаблюдения, оборудованы парковки для велосипедов и самокатов. Сквер дополнительно озеленили – там высадили около 80 деревьев и почти три тысячи кустарников. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.