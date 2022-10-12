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"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Силино

"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Силино

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По программе "Мой район" благоустроили двор у корпуса 1131 в районе Силино в Зеленоградском административном округе. Этот двор – один из самых крупных в этом районе.

Во дворе отремонтировали бордюры, заменили асфальтовое покрытие, поставили скамейки и урны. Обустроили детскую площадку с песочницей. Также детское игровое оборудование установили во дворе корпуса 1207. Подробнее – в программе Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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