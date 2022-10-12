"Мой район. Обратная связь": благоустройство в районе Силино

По программе "Мой район" благоустроили двор у корпуса 1131 в районе Силино в Зеленоградском административном округе. Этот двор – один из самых крупных в этом районе.

Во дворе отремонтировали бордюры, заменили асфальтовое покрытие, поставили скамейки и урны. Обустроили детскую площадку с песочницей. Также детское игровое оборудование установили во дворе корпуса 1207. Подробнее – в программе Москва 24.