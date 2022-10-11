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11 октября, 18:15

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле станции БКЛ "Давыдково"

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В Москве благоустроили территорию возле станции БКЛ "Давыдково". На первом этапе привели в порядок путь через Козловский лес с местами отдыха, детскими и спортивными площадками.

Специалисты сделали удобный пешеходный маршрут от метро "Давыдково" до Верейской улицы. Экотропа проходит в природном парке "Дорога реки Сетунь". Там сделали удобный мост через реку. Длина мостового перехода – 24 метра, ширина – три метра.

Также обустроили освещение – поставили 54 уличных торшера, разместили лавочки. На Верейской улице обновили тротуар.

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Сюжет: "Мой район"
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