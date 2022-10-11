"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории рядом с Павелецким вокзалом

Благоустройство территории рядом с Павелецким вокзалом вышло на финишную прямую. В 2022 году работы прошли на четырех улицах – Дубининской, Кожевнической, Новокузнецкой и на Даниловском Валу.

Ранее в порядок привели привокзальную площадь. Там обустроили ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Под землю убрали воздушные кабельные линии, проложили дополнительную водосточную сеть. Кроме того, в районе Павелецкого вокзала установили 30 современных остановочных павильонов, а также почти три сотни фонарей и уличных торшеров.