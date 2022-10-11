"Мой район. Обратная связь": комплексное благоустройство в Нагатинском затоне

В Нагатинском затоне ЮАО Москвы продолжается масштабное благоустройство. По городской программе "Мой район" отремонтировали двор детского сада при школе № 1375 и прилегающую территорию на Коломенской улице. Специалисты сделали новые детские площадки, на месте которых был тупик с заброшенной промзоной.

Еще одна обновленная территория – Коломенская набережная. Там создали удобную пешеходную зону, привели в порядок детские и спортивные площадки.