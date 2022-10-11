"Мой район. Обратная связь": разметка с детской игрой появилась на Дмитровском шоссе

Гигантская разметка для детской игры в классики появилась на Дмитровском шоссе в девятом микрорайоне. Ее длина составляет 30 метров. Попробовать пройти полосу препятствий могут как дети, так и взрослые. Доступно три уровня сложности. Место для классиков выбрали не случайно – в шаговой доступности находятся три школы, детский сад и игровая площадка.

Кроме того, в районе благоустроили еще один двор. Там усовершенствовали технически устаревшую площадку с игровым комплексом. Кроме того, установили травмобезопасные покрытия, новые качели и паутинку. Все работы прошли в рамках программы "Мой район".