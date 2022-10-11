Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:15

Город

"Мой район. Обратная связь": разметка с детской игрой появилась на Дмитровском шоссе

"Мой район. Обратная связь": разметка с детской игрой появилась на Дмитровском шоссе

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станций "Варшавская" и "Каховская" БКЛ

Основные работы по благоустройству улиц завершили в Красносельском районе Москвы

"Утро": общая длина заторов составила 125 километров

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице составила 120 километров

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Москвичи заметили лису около многоэтажных домов в Северном Бутове

Гигантская разметка для детской игры в классики появилась на Дмитровском шоссе в девятом микрорайоне. Ее длина составляет 30 метров. Попробовать пройти полосу препятствий могут как дети, так и взрослые. Доступно три уровня сложности. Место для классиков выбрали не случайно – в шаговой доступности находятся три школы, детский сад и игровая площадка.

Кроме того, в районе благоустроили еще один двор. Там усовершенствовали технически устаревшую площадку с игровым комплексом. Кроме того, установили травмобезопасные покрытия, новые качели и паутинку. Все работы прошли в рамках программы "Мой район".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика