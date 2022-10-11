"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станций "Варшавская" и "Каховская" БКЛ

Благоустройство территорий возле станций Большой кольцевой линии "Каховская" и "Варшавская" продолжается в южном и юго-западном административных округах Москвы. Там уже улучшена транспортная и пешеходная доступность станций, проложены новые маршруты. Специалисты убрали под землю воздушные провода и расширили тротуары.

Теперь планируют обновить асфальт на проезжей части, обустроить парковки, заменить остановки общественного транспорта, привести в порядок сквер на Азовской улице и Чонгарский бульвар. Территорию озеленят, поздней осенью высадят более 100 деревьев и свыше четырех тысяч кустарников. Основные работы завершат до конца 2022 года.