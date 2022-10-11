Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:15

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станций "Варшавская" и "Каховская" БКЛ

"Мой район. Обратная связь": благоустройство возле станций "Варшавская" и "Каховская" БКЛ

Основные работы по благоустройству улиц завершили в Красносельском районе Москвы

"Утро": общая длина заторов составила 125 километров

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице составила 120 километров

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Москвичи заметили лису около многоэтажных домов в Северном Бутове

Профессиональный теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе

Благоустройство территорий возле станций Большой кольцевой линии "Каховская" и "Варшавская" продолжается в южном и юго-западном административных округах Москвы. Там уже улучшена транспортная и пешеходная доступность станций, проложены новые маршруты. Специалисты убрали под землю воздушные провода и расширили тротуары.

Теперь планируют обновить асфальт на проезжей части, обустроить парковки, заменить остановки общественного транспорта, привести в порядок сквер на Азовской улице и Чонгарский бульвар. Территорию озеленят, поздней осенью высадят более 100 деревьев и свыше четырех тысяч кустарников. Основные работы завершат до конца 2022 года.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика