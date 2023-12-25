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25 декабря, 02:15

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"Мой район. Навигатор": более 6,5 тыс новых аппаратов появятся в поликлиниках в Москве

"Мой район. Навигатор": более 6,5 тыс новых аппаратов появятся в поликлиниках в Москве

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Все кардиологические службы городских поликлиник и стационаров в начале 2024 года закончат оснащать новейшим оборудованием. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уже закуплено более 6,5 тысячи медицинских аппаратов. Среди оборудования – электрокардиографы, системы суточного мониторирования и устройства для непрямого массажа сердца. Все медицинское учреждения укомплектуют по единому стандарту.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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