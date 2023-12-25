"Мой район. Навигатор": более 70 тонн рыбы купили на рынке "Москва – на волне"

В столице с 29 ноября 2023 года работает специализированный рыбный рынок "Москва – на волне". Его площадь составляет около 3,5 тысячи квадратных метров. Туда привозят рыбу и морепродукты из 17 российских регионов.

На рынке организовано и собственное производство. В специализированном цеху выпускаются рыба в вакуумной упаковке, вяленая, сушеная и соленая продукция, морепродукты с увеличенным сроком годности, полуфабрикаты, а также маринады, приготовленные по собственной рецептуре.

За месяц уже продано более 70 тонн рыбы. Всего на рынке представлены более 500 наименований. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".