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25 декабря, 03:10

Город

"Мой район. Навигатор": более 70 тонн рыбы купили на рынке "Москва – на волне"

"Мой район. Навигатор": более 70 тонн рыбы купили на рынке "Москва – на волне"

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В столице с 29 ноября 2023 года работает специализированный рыбный рынок "Москва – на волне". Его площадь составляет около 3,5 тысячи квадратных метров. Туда привозят рыбу и морепродукты из 17 российских регионов.

На рынке организовано и собственное производство. В специализированном цеху выпускаются рыба в вакуумной упаковке, вяленая, сушеная и соленая продукция, морепродукты с увеличенным сроком годности, полуфабрикаты, а также маринады, приготовленные по собственной рецептуре.

За месяц уже продано более 70 тонн рыбы. Всего на рынке представлены более 500 наименований. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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