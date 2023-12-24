"Мой район. Навигатор": движение по Дмитровскому путепроводу запустили в столице

В Москве запустили движение по Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области в районе станции метро "Петровско-Разумовская". Реконструкция этого транспортного объекта началась в 2020 году.

Специалисты полностью заменили опоры и пролетные строения путепровода. В районе жилых домов вдоль основного хода Дмитровского шоссе установят защитные экраны. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".