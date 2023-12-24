Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 02:15

Город

"Мой район. Навигатор": движение по Дмитровскому путепроводу запустили в столице

"Мой район. Навигатор": движение по Дмитровскому путепроводу запустили в столице

Около 80 тыс человек в год планируют переселять на пике программы реновации в столице

Телевикторина "Эволюция Москвы": какой мост не проходит через Москву-реку

Мэр Москвы рассказал о роботизированных системах в городском хозяйстве

Москва получила почетное звание "Молодежная столица России" – Сергей Собянин

Новости часа: Собянин одобрил четыре проекта по программе создания рабочих мест

Москвичей пригласили на ярмарки и мастер-классы на фестивале "Путешествие в Рождество"

Темпы строительства жилья в Москве ускорятся

Два водоема появились в парке в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Около 80 тыс человек в год планируют переселять в Москве на пике программы реновации

В Москве запустили движение по Дмитровскому путепроводу в сторону Московской области в районе станции метро "Петровско-Разумовская". Реконструкция этого транспортного объекта началась в 2020 году.

Специалисты полностью заменили опоры и пролетные строения путепровода. В районе жилых домов вдоль основного хода Дмитровского шоссе установят защитные экраны. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городтранспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика