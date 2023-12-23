"Мой район. Навигатор": павильон "Атом" на ВДНХ посетили почти 200 тысяч человек

Павильон "Атом" на ВДНХ посетили уже почти 200 тысяч москвичей и гостей столицы. Он открылся 4 ноября 2023 года.

Семиэтажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров является уникальным инженерным проектом. Среди экспонатов есть ядерный реактор, модели подводных лодок, атомный автомобиль и многое другое. Проект создавали совместно с госкорпорацией "Росатом".

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