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Новости

23 декабря, 04:00

Город

"Мой район. Навигатор": павильон "Атом" на ВДНХ посетили почти 200 тысяч человек

"Мой район. Навигатор": павильон "Атом" на ВДНХ посетили почти 200 тысяч человек

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Павильон "Атом" на ВДНХ посетили уже почти 200 тысяч москвичей и гостей столицы. Он открылся 4 ноября 2023 года.

Семиэтажное здание площадью 25 тысяч квадратных метров является уникальным инженерным проектом. Среди экспонатов есть ядерный реактор, модели подводных лодок, атомный автомобиль и многое другое. Проект создавали совместно с госкорпорацией "Росатом".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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