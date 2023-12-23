"Мой район. Навигатор": строительство детских садов, домов и спорткомплексов в ТиНАО

В ТиНАО строятся дома по программе реновации и активно развивается необходимая инфраструктура. Уже возведены детские сады на Скандинавском бульваре и Фитаревской улице в Коммунарке. Запланировано строительство садиков в селе Остафьево, деревне Яковлевское. А в поселении Филимонковское инвесторы возведут сразу два дошкольных учреждения.

Кроме того, для жителей округа будут строить школу искусств и спортивные комплексы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".