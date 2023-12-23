Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 03:00

Город

"Мой район. Навигатор": строительство детских садов, домов и спорткомплексов в ТиНАО

"Мой район. Навигатор": строительство детских садов, домов и спорткомплексов в ТиНАО

"Мой район. Навигатор": столичные больницы перейдут на новый стандарт экстренной помощи

"Мой район. Навигатор": открыт новый участок скоростной автотрассы М-12 "Восток"

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Путешествие в Рождество"

Елку организовали для детей из социально-незащищенных семей во Дворце культуры "Капотня"

Шоу на льду "Парад планет" подготовили на ВДНХ

Четыре спорткомплекса с катками построят в Москве в 2024 году

"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

"Интервью": Андрей Бочкарев – о строительных объектах 2023 года

Новости часа: в Москве выделили дополнительные деньги для помощи в реабилитации инвалидов

В ТиНАО строятся дома по программе реновации и активно развивается необходимая инфраструктура. Уже возведены детские сады на Скандинавском бульваре и Фитаревской улице в Коммунарке. Запланировано строительство садиков в селе Остафьево, деревне Яковлевское. А в поселении Филимонковское инвесторы возведут сразу два дошкольных учреждения.

Кроме того, для жителей округа будут строить школу искусств и спортивные комплексы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городстроительствореновациявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика