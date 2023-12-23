"Мой район. Навигатор": столичные больницы перейдут на новый стандарт экстренной помощи

В столице активно развивается оказание высокотехнологичной экстренной медицинской помощи. С начала 2024 года по новому принципу начнут работать все многопрофильные крупные больницы – это 20 медицинских учреждений, в том числе больницы имени Юдина, Ворохобова и Пирогова.

Столичное здравоохранение постоянно работает над развитием направления экстренной медицинской помощи. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".