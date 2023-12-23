Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 02:20

Город

"Мой район. Навигатор": столичные больницы перейдут на новый стандарт экстренной помощи

"Мой район. Навигатор": столичные больницы перейдут на новый стандарт экстренной помощи

"Актуальный репортаж": как живет известный стоматолог из Индии в Москве

Новости часа: более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

Комплексный анализ работы сервисов ИИ в медицине провели в Москве

Взрослые стационары в столице перейдут на новый стандарт экстренной помощи

"Мой район. Навигатор": более 6,5 тыс новых медаппаратов появятся в столичных поликлиниках

"Жизнь в большом городе": итоги. Медицина

Новости часа: три филиала усадьбы Деда Мороза откроют в конце декабря в Москве

В ближайшие годы все поликлиники Москвы приведут к новому стандарту – Собянин

Ракова сообщила о переводе в Москве всех крупнейших стационаров на новый стандарт

В столице активно развивается оказание высокотехнологичной экстренной медицинской помощи. С начала 2024 года по новому принципу начнут работать все многопрофильные крупные больницы – это 20 медицинских учреждений, в том числе больницы имени Юдина, Ворохобова и Пирогова.

Столичное здравоохранение постоянно работает над развитием направления экстренной медицинской помощи. Об этом – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
медицинагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика