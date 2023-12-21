"Мой район. Навигатор": в столице появится более 570 тысяч рабочих мест

Благодаря программе комплексного развития нерационально используемых территорий в столице появится более 570 тысяч рабочих мест. Об этом Сергей Собянин сообщил во время отчета о работе правительства столицы. Впервые он прошел в формате телетрансляции.

Среди других важных перемен в сфере городской промышленности – реализация практики долгосрочных контрактов с обязательствами локализовать производство на территории города. На данный момент заключено 14 таких контрактов, в том числе на поставку лекарств, медицинских изделий и детского питания. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".