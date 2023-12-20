"Мой район. Навигатор": реанимобили оборудуют по единому стандарту до конца 2023 года

В столице до конца 2023 года все машины скорой помощи оборудуют по единому стандарту. Город уже закупил более трех с половиной тысяч единиц новой медицинской техники, в том числе аппараты ИВЛ, дефибрилляторы-мониторы и оборудование для того, чтобы снимать показатели сердца. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ежедневно более тысячи бригад скорой помощи совершают более 12 тысяч выездов. Для того, чтобы обеспечить высокое качество экстренной помощи, машины регулярно обновляют.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".