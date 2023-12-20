Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 00:25

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по Дмитровскому путепроводу

"Мой район. Навигатор": в Москве запустили движение по Дмитровскому путепроводу

Почти 4 километра дорог обновят в районах Филевский парк и Дорогомилово

Комплекс горхозяйства рассказал о проверках воды в столице

Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в двух районах Москвы

"Жизнь в большом городе": новогодняя атрибутика

Коммунальщики устраняют последствия снегопада

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух территорий в столице

Новости часа: Собянин рассказал о развитии сети эндоскопических центров в Москве

Москва стала одним из лидеров по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

"Интервью": Антон Оленев – о создании современных женских центров здоровья в Москве

В Москве запустили движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области в районе станции "Петровско-Разумовская". Реконструкция этого транспортного объекта началась в 2020 году. Специалисты полностью заменили опоры и пролетные строения путепровода.

В районе жилых домов вдоль основного хода Дмитровского шоссе установят защитные экраны. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городдорогивидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика