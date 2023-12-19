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19 декабря, 03:45

Спорт

"Мой район. Навигатор": стадион "Фили" модернизируют в Москве

"Мой район. Навигатор": стадион "Фили" модернизируют в Москве

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Стадион "Фили" в Москве модернизируют в спортивную арену на пять тысяч зрителей. Многофункциональному спортивному комплексу присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.

В модернизацию вложат порядка 10 миллиардов рублей. Площадь обновленной спортивной арены превысит 40 тысяч квадратных метров. Там можно будет проводить соревнования по гандболу, единоборствам и другим игровым видам спорта. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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