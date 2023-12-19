"Мой район. Навигатор": стадион "Фили" модернизируют в Москве

Стадион "Фили" в Москве модернизируют в спортивную арену на пять тысяч зрителей. Многофункциональному спортивному комплексу присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.

В модернизацию вложат порядка 10 миллиардов рублей. Площадь обновленной спортивной арены превысит 40 тысяч квадратных метров. Там можно будет проводить соревнования по гандболу, единоборствам и другим игровым видам спорта. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".