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18 декабря, 05:25

Транспорт

"Мой район. Навигатор": новые поезда появятся на оранжевой ветке метро до конца года

"Мой район. Навигатор": новые поезда появятся на оранжевой ветке метро до конца года

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Калужско-Рижскую линию столичного метро полностью укомплектуют новыми поездами до конца этого года.

В настоящее время на оранжевой ветке курсируют три типа современных поездов: это "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Составы последней серии самые инновационные и комфортные. Только в ноябре московская подземка приняла 48 таких вагонов.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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