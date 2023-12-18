18 декабря, 05:25Транспорт
"Мой район. Навигатор": новые поезда появятся на оранжевой ветке метро до конца года
Калужско-Рижскую линию столичного метро полностью укомплектуют новыми поездами до конца этого года.
В настоящее время на оранжевой ветке курсируют три типа современных поездов: это "Ока", "Москва" и "Москва-2020". Составы последней серии самые инновационные и комфортные. Только в ноябре московская подземка приняла 48 таких вагонов.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор